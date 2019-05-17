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Основателя Lingualeo Айнура Абдулнасырова суд в Башкирии отправил на 2 месяца в СИЗО

Добавлено: 17.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Основателя Lingualeo Айнура Абдулнасырова суд в Башкирии отправил на 2 месяца в СИЗО

Дюртюлинский районный суд отправил на два месяца в следственный изолятор основателя приложения для изучения иностранных языков Lingualeo 34-летнего Айнура Абдулнасырова. Миллионера и владельца онлайн-продукта стоимостью 15 млн долларов, обвиняют в убийстве родной 47-летней сестры. По версии следствия, 2 мая этого года программист, находясь в собственном доме на улице Гагарина, набросился на родственницу с ножом и ударил ее лезвием в шею не менее восьми раз, сообщает сайт Newsbash.ru.

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При этом мужчина был трезвым и, когда приехали правоохранители, в убийстве сознался. Окровавленное тело дочери нашла мать Айнура, сын находился рядом с трупом и не отрицал, что лишил жизни сестру.

Айнур Абдулнасыров - самый известный башкирский стартапер, в свое время продавший за 7,5 млн рублей компанию «Клуб носителей языка», на основание которой потратил всего восемь тысяч деревянных. Проект игрового сервиса Lingualeo, обучающего иностранным языкам, он запустил на полученные деньги и теперь приложение работает во всем мире, имея более 17 млн зарегистрированных пользователей. В последнее время компания Айнура работала в Казани над созданием интернет-платформы по обучению татарскому языку, а в Дюртюлях он оказался, приехав на майские праздники к матери.

Айнур - отличник, выпускник московской Высшей школы экономики. Первый интернет-сервис он создал еще студентом из-за необходимости зарабатывать деньги - «Клуб носителей языка» соединял преподавателей и желающих изучать языки, а Абдулнасыров получал процент от этих сделок. А потом появилось желание создать обучающую компанию, которая выйдет на мировой рынок, и у башкирского гения это получилось.

Родная сестра старапера Эльвира тоже была особенной, но эта исключительность проявилась серьезным психическим заболеванием - шизофренией. По словам матери Айнура, женщина все время задирала брата и в роковой день могла спровоцировать родственника на убийство. Матери арестованного особенно тяжело - в один день она потеряла и дочь, и сына, который теперь надолго лишится свободы. За умышленное убийство г-ну Абдулнасырову грозит до 15 лет за решеткой.

В любом случае интернет-миллионер, схватившийся за нож, тоже страдал какой-то психической патологией, иначе не поднял бы руку на сестру. Адвокаты парня, обжалуя арест, настаивали на том, что Айнур имеет заболевание, которое может обостриться в тюремных условиях, а также на необходимости постоянно принимать таблетки. Скорее всего, г-н Абдулнасыров тоже имел проблемы с психикой, никак это не афишируя.

Приложение пока работает в обычном режиме, и пользователи считают, что убийство сестры Айнур совершил ради раскрутки своего сервиса, который в последний год показывал не лучшие экономические результаты.

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