В Мишкинском районе поиски Екатерины Кощеевой закончились трагедией

В Мишкинском районе Башкирии поиски пропавшей 77-летней Екатерины Кощеевой завершились трагически. Женщину искали с 30 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ранее сообщалось, что она нуждается в медицинской помощи. К поискам присоединились местные волонтеры. Однако они не увенчались успехом.Вчера, 16 мая, поиски завершились. Бабушку нашли мертвой. Обстоятельства гибели предстоит выяснить правоохранителям.