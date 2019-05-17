В Мишкинском районе поиски Екатерины Кощеевой закончились трагедией
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В Мишкинском районе Башкирии поиски пропавшей 77-летней Екатерины Кощеевой завершились трагически. Женщину искали с 30 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Вчера, 16 мая, поиски завершились. Бабушку нашли мертвой. Обстоятельства гибели предстоит выяснить правоохранителям.
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