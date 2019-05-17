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В Мишкинском районе поиски Екатерины Кощеевой закончились трагедией

Добавлено: 17.05.19
Просмотров: 149
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мишкинский район
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В Мишкинском районе поиски Екатерины Кощеевой закончились трагедией

В Мишкинском районе Башкирии поиски пропавшей 77-летней Екатерины Кощеевой завершились трагически. Женщину искали с 30 апреля, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ранее сообщалось, что она нуждается в медицинской помощи. К поискам присоединились местные волонтеры. Однако они не увенчались успехом.

Вчера, 16 мая, поиски завершились. Бабушку нашли мертвой. Обстоятельства гибели предстоит выяснить правоохранителям.

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