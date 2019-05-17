В Уфе задержали подозреваемого в попытке изнасилования школьницы

Полицейские в Уфе задержали предполагаемого педофила. Им оказался 23-летний житель микрорайона Затон, сообщает сайт Newsbash.ru.



Напомним, в понедельник в лифте дома на 12-летнюю девочку напал неизвестный. Он попытался изнасиловать школьницу, но соседи спугнули преступника. Позднее он попал в объектив камеры наблюдения.Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, в ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены вещи, в которых был молодой человек в день преступления. Возбуждено уголовное дело.