В Уфе задержали подозреваемого в попытке изнасилования школьницы
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Полицейские в Уфе задержали предполагаемого педофила. Им оказался 23-летний житель микрорайона Затон, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, в ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены вещи, в которых был молодой человек в день преступления. Возбуждено уголовное дело.
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