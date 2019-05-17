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В Уфе задержали подозреваемого в попытке изнасилования школьницы

Добавлено: 17.05.19
Просмотров: 18
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе задержали подозреваемого в попытке изнасилования школьницы

Полицейские в Уфе задержали предполагаемого педофила. Им оказался 23-летний житель микрорайона Затон, сообщает сайт Newsbash.ru

В Уфе мужчина средь белого дня изнасиловал 12-летнюю школьницу

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Напомним, в понедельник в лифте дома на 12-летнюю девочку напал неизвестный. Он попытался изнасиловать школьницу, но соседи спугнули преступника. Позднее он попал в объектив камеры наблюдения.

Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, в ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены вещи, в которых был молодой человек в день преступления. Возбуждено уголовное дело.

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