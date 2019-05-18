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В одном из районов Уфы объявили карантин по бешенству

Добавлено: 18.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В одном из районов Уфы объявили карантин по бешенству

В Октябрьском районе Уфы введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Карантин действует с 13 мая на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольской, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева. Здесь запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок и натаску собак, торговать домашними животными, а также вывозить за пределы карантинной территории.

Также 13 мая карантин по бешенству был объявлен на улицах Солнечная и Советская в селе Ярославка Дуванского района республики.

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