В одном из районов Уфы объявили карантин по бешенству

В Октябрьском районе Уфы введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.





Карантин действует с 13 мая на территории, ограниченной улицами Лесотехникума, Комсомольской, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева. Здесь запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок и натаску собак, торговать домашними животными, а также вывозить за пределы карантинной территории.



Также 13 мая карантин по бешенству был объявлен на улицах Солнечная и Советская в селе Ярославка Дуванского района республики.