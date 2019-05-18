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В Салаватском районе устанавливают личность женщины найденной в реке

Добавлено: 18.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе устанавливают личность женщины найденной в реке

12 мая в Салаватском районе в реке Ай близ села Лаклы местные жители обнаружили утопленника. На место были вызваны сотрудники полиции. Утонувшей оказалась молодая женщина, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

В настоящее время полицейские пытаются установить личность погибшей и обстоятельства происшествия.

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Приметы: на вид 25-35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые до 32 см, глаза карие, брови дуговидной формы темно-русого цвета.

Одежда: утепленные джинсы синего цвета, кофточка розово-синего цвета с высоким воротом и длинными рукавами, трусы светло-зеленого цвета с надписью «Happy Day», носки розового цвета, кроссовок белого цвета с розовыми полосками со шнурками белого цвета.


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