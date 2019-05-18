В Салаватском районе устанавливают личность женщины найденной в реке
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12 мая в Салаватском районе в реке Ай близ села Лаклы местные жители обнаружили утопленника. На место были вызваны сотрудники полиции. Утонувшей оказалась молодая женщина, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
В настоящее время полицейские пытаются установить личность погибшей и обстоятельства происшествия.
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Одежда: утепленные джинсы синего цвета, кофточка розово-синего цвета с высоким воротом и длинными рукавами, трусы светло-зеленого цвета с надписью «Happy Day», носки розового цвета, кроссовок белого цвета с розовыми полосками со шнурками белого цвета.
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