В Салаватском районе устанавливают личность женщины найденной в реке

12 мая в Салаватском районе в реке Ай близ села Лаклы местные жители обнаружили утопленника. На место были вызваны сотрудники полиции. Утонувшей оказалась молодая женщина, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.





В настоящее время полицейские пытаются установить личность погибшей и обстоятельства происшествия.

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