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В Бирском районе трое подростков вылетели в кювет на квадроцикле

Добавлено: 18.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирском районе трое подростков вылетели в кювет на квадроцикле

Накануне вечером в Бирском районе трое подростков, катавшиеся на квадроцикле «Стелс Гипард», попали в аварию. Как сообщили в ГИБДД по РБ, инцидент произошле на улице Калинина села Старицино. За рулем был 14-летний подросток, который не справился с управлением и влетел в припаркованную «Ладу Гранта», сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Пассажирами парня были 15-летняя девушка и 12-летний мальчик. Как уточнили сотрудники дорожной службы, им потребовалась медицинская помощь.

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«Пассажиры квадроцикла с травмами госпитализированы. Известно, что квадрацикл не зарегистрирован в установленном порядке, а также подростки двигались без мотошлема», - уточнили в ГИБДД.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить, как дети завладели транспортом. Начато расследование.

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