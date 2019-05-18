Авария в Чишминском районе: в кювет опрокинулись сын и отец

В Чишминском районе республики зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим. Авария произошла на 8 км автодороги Кара-Якупово — Петряево, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.



По предварительным данным, 36-летний местный житель за рулем Volkswagen Jetta совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате водитель скончался на месте аварии, его 59-летний пассажир, отец водителя, с травмами госпитализирован.Как сообщили в ГИБДД республики, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.