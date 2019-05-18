Авария в Чишминском районе: в кювет опрокинулись сын и отец
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В Чишминском районе республики зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с погибшим. Авария произошла на 8 км автодороги Кара-Якупово — Петряево, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Как сообщили в ГИБДД республики, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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