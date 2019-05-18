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Недалеко от станции Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка

Добавлено: 18.05.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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Недалеко от станции Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка

Вчера вечером в Башкирии грузовой поезд насмерть сбил 16-летнего подростка. ЧП произошло на 1 525 километре недалеко от станции Давлеканово, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

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По сообщению пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, мальчик перебегал через железнодорожные пути в 22:30. В настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.
«По результатам проверки будет принято решение и внесено представление об усилении профилактической работы о правилах нахождения на железной дороге и усиления мер безопасности», – добавили в пресс-службе ведомства.
«Он был хорошим другом и человеком. Мы будем помнить тебя. Любим и скорбим. Пусть земля будет тебе пухом», - пишет подруга погибшего.
Как рассказал друг погибщего Иван, парень учился хорошо и занимался борьбой. Он ценил в людях юмор и жизнелюбие. Близкие вспоминают, что он часто улыбался и был вежлив ко всем. Похороны юноши состоятся в понедельник, 20 мая, в Белебее.

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