Из колонии в Мелеузе совершил побег опасный заключенный

Из колонии-поселения в Мелеузе сбежал опасный заключённый. В настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.



Об исчезновении преступника стало известно во время вечерней поверки. Он был одет в чёрный свитер, трико, кроссовки и бейсболку. На теле мужчины большое количество татуировок.Напомним, в декабре прошлого года в Стерлитамаке из колонии-поселения сбежал заключённый. Однако на следующий день он уже был задержан.