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Из колонии в Мелеузе совершил побег опасный заключенный

Добавлено: 18.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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Из колонии в Мелеузе совершил побег опасный заключенный

Из колонии-поселения в Мелеузе сбежал опасный заключённый. В настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

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Об исчезновении преступника стало известно во время вечерней поверки. Он был одет в чёрный свитер, трико, кроссовки и бейсболку. На теле мужчины большое количество татуировок.

Напомним, в декабре прошлого года в Стерлитамаке из колонии-поселения сбежал заключённый. Однако на следующий день он уже был задержан.

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