Из колонии в Мелеузе совершил побег опасный заключенный
Комментарии (0)
Загрузка...
Из колонии-поселения в Мелеузе сбежал опасный заключённый. В настоящий момент его разыскивают сотрудники полиции, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Читайте также:В Мелеузе трое пьяных жителей устроили драку с полицейскими
Напомним, в декабре прошлого года в Стерлитамаке из колонии-поселения сбежал заключённый. Однако на следующий день он уже был задержан.
Читайте также
Общество / Происшествия
В Ухтинской колонии поймали кошку с сотовыми телефонами
Это интересно
Подробности красивой жизни члена банды «Цапков», который ел крабов и икру в колонии
Происшествия
В колонии Башкирии перехватили квадрокоптер с сотовым телефоном
Общество
Жительница Башкирии рассказала об издевательствах в кемеровской колонии
Человек и закон
В России ужесточили правила оформления электронных полисов ОСАГО
Происшествия
В Нефтекамске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки: им оказался житель Стерлибашевского района
Общество / Происшествия
В Уфе «Шкода» врезалась в остановку. Водитель сбежал
Общество
В Мелеузе выпал крупный град