В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
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Накануне днем в Уфе в отдел полиции № 7 в течение получаса поступили сообщения от местных жительниц о том, что на них напал однорукий мужчина с арматурой. У одной из них он отобрал пакет с продуктами, у второй - сотовый телефон, а у третьей – попытался забрать мобильник, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Как сообщили в пресс-службе МВД, первое нападение произошло на улице Кадомцевых. Мужчина набросился на 22-летнюю девушку, которая выходила из магазина с продуктами. Нападавший избил ее металлическим прутом, вырвал пакет с едой и скрылся.
«Покидая место происшествия, мужчина уронил куртку. Через некоторое время, не смирившись с потерей, подозреваемый вернулся на место происшествия, где его смогли обезвредить те самые работники магазина, которым ранее удалось его спугнуть. Прибывшие на место происшествия через несколько минут постовые доставили злоумышленника в Отдел полиции №7, где выяснилось, что задержанный - 32-летний мужчина,ранее судимый за разбой, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью», - рассказали в МВД,В отношении подозреваемого возбуждено 3 уголовных дела по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ).
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