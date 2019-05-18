В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин

Накануне днем в Уфе в отдел полиции № 7 в течение получаса поступили сообщения от местных жительниц о том, что на них напал однорукий мужчина с арматурой. У одной из них он отобрал пакет с продуктами, у второй - сотовый телефон, а у третьей – попытался забрать мобильник, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.





Как сообщили в пресс-службе МВД, первое нападение произошло на улице Кадомцевых. Мужчина набросился на 22-летнюю девушку, которая выходила из магазина с продуктами. Нападавший избил ее металлическим прутом, вырвал пакет с едой и скрылся.

«Покидая место происшествия, мужчина уронил куртку. Через некоторое время, не смирившись с потерей, подозреваемый вернулся на место происшествия, где его смогли обезвредить те самые работники магазина, которым ранее удалось его спугнуть. Прибывшие на место происшествия через несколько минут постовые доставили злоумышленника в Отдел полиции №7, где выяснилось, что задержанный - 32-летний мужчина,ранее судимый за разбой, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью», - рассказали в МВД,

Двадцать минут спустя во дворе домов на улице Зорге он напал на 51-летнюю женщину и забрал у нее телефон, от которого он почти сразу же избавился и снова покинул место происшествия. Однако на этом мужчина не остановился и напал на 20-летнюю девушку и пытался отобрать у нее телефон. В момент, когда подозреваемый повалил девушку на землю и начал наносить ей удары, на его противоправные действия обратили внимание работники ближайшего магазина и спугнули инвалида.В отношении подозреваемого возбуждено 3 уголовных дела по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ).