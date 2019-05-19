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Пожар в Баймакском районе: в деревянном доме погиб 50-летний мужчина

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 130
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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Пожар в Баймакском районе: в деревянном доме погиб 50-летний мужчина

Сегодня под утро в Баймакском районе республики загорелся жилой бревенчатый дом. В огне погиб 50-летний мужчина. Трагедия произошла в деревне Аминево на улице Сакмарской, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, по предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.

Происшествия: в Баймакском районе нашли тело молодого парня с прощальной запиской 

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