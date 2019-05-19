Пожар в Баймакском районе: в деревянном доме погиб 50-летний мужчина
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Сегодня под утро в Баймакском районе республики загорелся жилой бревенчатый дом. В огне погиб 50-летний мужчина. Трагедия произошла в деревне Аминево на улице Сакмарской, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, по предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.
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