Пожар в Баймакском районе: в деревянном доме погиб 50-летний мужчина

Сегодня под утро в Баймакском районе республики загорелся жилой бревенчатый дом. В огне погиб 50-летний мужчина. Трагедия произошла в деревне Аминево на улице Сакмарской, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, по предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.



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