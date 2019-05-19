В Стерлитамакском районе из реки Белой вытащили труп мужчины

Накануне вечером в Стерлитамакском районе Башкирии из реки Белой вытащили труп мужчины, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



На данный момент проводится судебно-мелицинская экспертиза. Полиции предстоит установить личность погибшего, а также причины его смерти.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.