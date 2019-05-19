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В Стерлитамакском районе из реки Белой вытащили труп мужчины

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамакском районе из реки Белой вытащили труп мужчины

Накануне вечером в Стерлитамакском районе Башкирии из реки Белой вытащили труп мужчины, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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На данный момент проводится судебно-мелицинская экспертиза. Полиции предстоит установить личность погибшего,  а также причины его смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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