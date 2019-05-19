В Стерлитамакском районе из реки Белой вытащили труп мужчины
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Накануне вечером в Стерлитамакском районе Башкирии из реки Белой вытащили труп мужчины, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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