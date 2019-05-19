В Кумертау обнаружили тело 30-летнего председателя КПРФ Виталия Багрова
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Большой переполох случился в здании горкома КПРФ Кумертау. Вчера, 18 мая, там нашли тело 30-летнего председателя КПРФ, Виталия Багрова. Как рассказала общественница города, Диана Демидова на своей странице в соцсетях, информация о смерти Багрова буквально взорвала партию, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Багров вел открытую борьбу с нынешним председателем рескома. На данный момент из партии КПРФ исключаются все коммунисты, которые идут против его политики, буквально в мае были и попытки смешения Багрова с должности, уж очень у него была активная позиция, но он отбил Горком и отразил попытку захвата, — пишет общественница. — Смерть Виталия Шокировала партийцев, все ждут заключения судмедэкспертизы.
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В следственном комитете подтвердили, что Виталий Багров действительно погиб
— По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, — сухо отчитались следователи.
Специалистам предстоит выяснить, замешан ли в смерти коммуниста криминал, или он совершил самоубийство
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