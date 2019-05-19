В Салавате после столкновения опрокинулась иномарка
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Утро явно не задалось для водителя белого внедорожника в Салавате. После столкновения с серебристым ВАЗ 2115, иномарка опрокинулась на крышу. По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 19 мая, возле трамвайного депо на улице Вокзальной, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— На месте были скорая, спасатели и полиция, кто-то явно пострадал, — рассказали очевидцы аварии.По предварительной информации в ДТП обошлось без погибших, но медицинская помощь людям потребовалась.
Отечественная легковушка после удара проехала еще пару десятков метров и остановилась, потеряв колесо. Обломки машин разбросало по дороге, закрыв движение. Обстоятельства аварии предстоит выяснить дорожной полиции.
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