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В Салавате после столкновения опрокинулась иномарка

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 146
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате после столкновения опрокинулась иномарка

Утро явно не задалось для водителя белого внедорожника в Салавате. После столкновения с серебристым ВАЗ 2115, иномарка опрокинулась на крышу. По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 19 мая, возле трамвайного депо на улице Вокзальной, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— На месте были скорая, спасатели и полиция, кто-то явно пострадал, — рассказали очевидцы аварии.
По предварительной информации в ДТП обошлось без погибших, но медицинская помощь людям потребовалась.

Отечественная легковушка после удара проехала еще пару десятков метров и остановилась, потеряв колесо. Обломки машин разбросало по дороге, закрыв движение. Обстоятельства аварии предстоит выяснить дорожной полиции.

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