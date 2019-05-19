В Башкирии обнаружили тело бывшего руководителя отдела Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой
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В Уфимском районе обнаружено тело бывшего заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, ранее ряд СМИ писал о том, что в мае 2010 года Ольга Сидорчева являлась фигурантом дела о вымогательстве. Женщину задержали в собственной автомашине «Тойота РАВ-4», в которой она укладывала в сумочку помеченные сотрудниками МВД Башкирии деньги в размере 30 тысяч рублей. По информации СМИ, экс-чиновница потребовала деньги у владелицы продуктового магазина, которая хотела получить лицензию для торговли спиртным в своей торговой точке.
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