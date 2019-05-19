Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии обнаружили тело бывшего руководителя отдела Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой

В Башкирии обнаружили тело бывшего руководителя отдела Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 148
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии обнаружили тело бывшего руководителя отдела Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой

В Уфимском районе обнаружено тело бывшего заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Кумертау обнаружили тело 30-летнего председателя КПРФ Виталия Багрова

Читайте также:

В Кумертау обнаружили тело 30-летнего председателя КПРФ Виталия Багрова
Что стало причиной гибели человека не уточняется.

Напомним, ранее ряд СМИ писал о том, что в мае 2010 года Ольга Сидорчева являлась фигурантом дела о вымогательстве. Женщину задержали в собственной автомашине «Тойота РАВ-4», в которой она укладывала в сумочку помеченные сотрудниками МВД Башкирии деньги в размере 30 тысяч рублей. По информации СМИ, экс-чиновница потребовала деньги у владелицы продуктового магазина, которая хотела получить лицензию для торговли спиртным в своей торговой точке.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе мужчина жестоко расправился со своей сожительницей Натальей Куликовой
Происшествия
В Уфе мужчина жестоко расправился со своей сожительницей Натальей Куликовой
В Уфе сотрудник военного комиссариата попался на взятке
Происшествия
В Уфе сотрудник военного комиссариата попался на взятке
В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве
Происшествия
В Ишимбайском районе задержали начальника отдела МВД: он и три его заместителя подозреваются во взяточничестве
В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Происшествия
В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
Происшествия
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
В Уфе судебный пристав присвоила более 1 млн рублей
Происшествия
В Уфе судебный пристав присвоила более 1 млн рублей
В Уфе у экс-борца с коррупцией изъяли многомиллионное имущество
Общество
В Уфе у экс-борца с коррупцией изъяли многомиллионное имущество
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: