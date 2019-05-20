В Бураевском районе по вине нетрезвой автоледи погиб пассажир
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Около полудня 19 маяв Бураевском районе на 20 км автодороги Кашкалево-Бураево 26-летняя жительница Бирска за рулём "Mitsubishi Outlander" на повороте совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.
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- В результате аварии 32-летний пассажир скончался на месте ДТП. Водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того ранее она была лишена водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом состоянии, - сообщили в УГИБДД МВД по РБ.
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