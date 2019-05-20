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Авария в Учалинском районе: молодой водитель вылетел в кювет и врезался в березу

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 121
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Авария в Учалинском районе: молодой водитель вылетел в кювет и врезался в березу

Утром 19 мая в Учалинском районе произошло ДТП с трагическим исходом. Происшествие случилось на 119 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс, сообщает сайт Newsbash.ru.

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25-летний житель Кигинского района за рулем «ВАЗа-2113» не справился с управлением на повороте и опрокинул автомобиль в кювет. Легковушка врезалась в березу, которая от удара сломалась. Водитель получил смертельные травмы.

Всего за сутки на территории Башкирии зафиксировано девять ДТП, в которых два человека погибли и семеро пострадали. Автоинспекторы задержали 63 нетрезвых водителя и пресекли 2100 нарушений ПДД.

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