Авария в Учалинском районе: молодой водитель вылетел в кювет и врезался в березу
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Утром 19 мая в Учалинском районе произошло ДТП с трагическим исходом. Происшествие случилось на 119 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего за сутки на территории Башкирии зафиксировано девять ДТП, в которых два человека погибли и семеро пострадали. Автоинспекторы задержали 63 нетрезвых водителя и пресекли 2100 нарушений ПДД.
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