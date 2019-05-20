Авария в Учалинском районе: молодой водитель вылетел в кювет и врезался в березу

Утром 19 мая в Учалинском районе произошло ДТП с трагическим исходом. Происшествие случилось на 119 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс, сообщает сайт Newsbash.ru.

25-летний житель Кигинского района за рулем «ВАЗа-2113» не справился с управлением на повороте и опрокинул автомобиль в кювет. Легковушка врезалась в березу, которая от удара сломалась. Водитель получил смертельные травмы.Всего за сутки на территории Башкирии зафиксировано девять ДТП, в которых два человека погибли и семеро пострадали. Автоинспекторы задержали 63 нетрезвых водителя и пресекли 2100 нарушений ПДД.