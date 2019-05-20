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Под Уфой спецназовец подрался со своими соседями | видео

Добавлено: 20.05.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Под Уфой спецназовец подрался со своими соседями | видео

В Уфимском районе камера наблюдения зафиксировала массовую драку с участием представителя силовых структур. Конфликт произошёл между соседями многоквартирного дома в селе Михайловка, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На кадрах видно, как два молодых человека, один из которых служит в спецназе, подошли к компании у соседнего подъезда. Несколько минут выясняли отношения словесно. Возможная причина конфликта – ссора между жёнами этих мужчин. По версии пострадавшей стороны, спецназовец и его брат сами провоцировали конфликт. В итоге, после пары ударов по голове, один из пострадавших упал и потерял сознание. Врачи диагностировали ему перелом лобной кости.

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