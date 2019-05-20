Под Уфой спецназовец подрался со своими соседями | видео
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В Уфимском районе камера наблюдения зафиксировала массовую драку с участием представителя силовых структур. Конфликт произошёл между соседями многоквартирного дома в селе Михайловка, сообщает сайт Newsbash.ru.
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