В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека
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В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека. Трагедия произошла в понедельник, 20 мая. Фотографиями поделились очевидцы в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
Человек не подавал признаков жизни. В настоящее время проводится доследственная проверка. Следствие устанавливает причины смерти.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование продолжается.
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