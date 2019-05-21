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В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека

В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека. Трагедия произошла в понедельник, 20 мая. Фотографиями поделились очевидцы в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

Человек не подавал признаков жизни. В настоящее время проводится доследственная проверка. Следствие устанавливает причины смерти.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование продолжается.

Происшествия: в Благовещенском районе произошел пожар на ферме 

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