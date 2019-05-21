В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека. Трагедия произошла в понедельник, 20 мая. Фотографиями поделились очевидцы в соцсетях, сообщает сайт Newsbash.ru.



Человек не подавал признаков жизни. В настоящее время проводится доследственная проверка. Следствие устанавливает причины смерти.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование продолжается.



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