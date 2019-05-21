В Ишимбае при невыясеннных обстоятельствах умер младенец
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В Башкирии в своем доме был найден мертвым ребенок. Происшествие случилось в ночь с 19 на 20 мая, сообщает сайт Newsbash.ru.
Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины смерти малыша устанавливаются.
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