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В Ишимбае при невыясеннных обстоятельствах умер младенец

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбае при невыясеннных обстоятельствах умер младенец

В Башкирии в своем доме был найден мертвым ребенок. Происшествие случилось в ночь с 19 на 20 мая, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трагический случай произошел в городе Ишимбай. Родители нашли бездыханное тело сына, 2019 года рождения. Телесных повреждений у младенца не найдено.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства и причины смерти малыша устанавливаются.

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