В Уфе объявили карантин из-за бешеного барсука

В Уфе замечен бешеный барсук. Животное напало на посетителей и сотрудников магазина в Октябрьском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщат «Интерфакс-Уфа» со ссылкой на управление ветеринарии, барсук пробрался в подсобку и устроил погром, покусав сотрудников, которые пытались его поймать.Зверь оказался болен бешенством, поэтому его усыпили. Троим пострадавшим, которые контактировали с барсуком, назначили лечение. После инцидента в городе объявили карантин. Он действует с 13 мая в квартале улиц между Шафиева, Комсомольской, Лесотехникума и проспектом Салавата Юлаева.