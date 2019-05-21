В Уфе объявили карантин из-за бешеного барсука
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В Уфе замечен бешеный барсук. Животное напало на посетителей и сотрудников магазина в Октябрьском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Зверь оказался болен бешенством, поэтому его усыпили. Троим пострадавшим, которые контактировали с барсуком, назначили лечение. После инцидента в городе объявили карантин. Он действует с 13 мая в квартале улиц между Шафиева, Комсомольской, Лесотехникума и проспектом Салавата Юлаева.
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