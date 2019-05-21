Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе объявили карантин из-за бешеного барсука

В Уфе объявили карантин из-за бешеного барсука

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе объявили карантин из-за бешеного барсука

В Уфе замечен бешеный барсук. Животное напало на посетителей и сотрудников магазина в Октябрьском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

В одном из районов Уфы объявили карантин по бешенству

Читайте также:

В одном из районов Уфы объявили карантин по бешенству
Как сообщат «Интерфакс-Уфа» со ссылкой на управление ветеринарии, барсук пробрался в подсобку и устроил погром, покусав сотрудников, которые пытались его поймать.

Зверь оказался болен бешенством, поэтому его усыпили. Троим пострадавшим, которые контактировали с барсуком, назначили лечение. После инцидента в городе объявили карантин. Он действует с 13 мая в квартале улиц между Шафиева, Комсомольской, Лесотехникума и проспектом Салавата Юлаева.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В одном из районов Уфы объявили карантин по бешенству
Происшествия
В одном из районов Уфы объявили карантин по бешенству
В Учалинском районе ввели карантин по бешенству
Происшествия
В Учалинском районе ввели карантин по бешенству
В Шаранском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Происшествия
В Шаранском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Бывший игрок «Салавата Юлаева» Олег Сапрыкин устроил пьяный дебош в самолете
Происшествия
Бывший игрок «Салавата Юлаева» Олег Сапрыкин устроил пьяный дебош в самолете
В Буздякском районе объявили карантин по бешенству
Происшествия
В Буздякском районе объявили карантин по бешенству
В Федоровском районе ввели карантин из-за бешеной кошки, которая покусала несколько жителей
Происшествия
В Федоровском районе ввели карантин из-за бешеной кошки, которая покусала несколько жителей
В Кушнаренковском районе ввели карантин по бешенству
Общество
В Кушнаренковском районе ввели карантин по бешенству
В Сибае сняли карантин по бешенству
Общество
В Сибае сняли карантин по бешенству
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: