В Белорецком районе жена ударила мужа ножом в грудь
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Белорецкие полицейские устанавливают обстоятельства семейного конфликта, который привел к кровавой расправе. Во время скандала местная жительница ударила мужем ножом, сообщает сайт Newsbash.ru.
В тот день супруги сильно поругались. 33-летнюю даму захлестнули эмоции. Достав нож, она ударила им мужа в грудь. Пострадавший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. С тяжелым ранением его доставили в больницу, и сейчас врачи называют его состояние удовлетворительным.
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