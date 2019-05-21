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В Белорецком районе жена ударила мужа ножом в грудь

Добавлено: 21.05.19
Просмотров: 83
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе жена ударила мужа ножом в грудь

Белорецкие полицейские устанавливают обстоятельства семейного конфликта, который привел к кровавой расправе. Во время скандала местная жительница ударила мужем ножом, сообщает сайт Newsbash.ru.

В тот день супруги сильно поругались. 33-летнюю даму захлестнули эмоции. Достав нож, она ударила им мужа в грудь. Пострадавший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. С тяжелым ранением его доставили в больницу, и сейчас врачи называют его состояние удовлетворительным.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, вспыльчивую женщину задержали. Проверка показала, что в момент преступления она не была пьяна. Теперь даме придется понести ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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