В Белорецком районе жена ударила мужа ножом в грудь

Белорецкие полицейские устанавливают обстоятельства семейного конфликта, который привел к кровавой расправе. Во время скандала местная жительница ударила мужем ножом, сообщает сайт Newsbash.ru.





В тот день супруги сильно поругались. 33-летнюю даму захлестнули эмоции. Достав нож, она ударила им мужа в грудь. Пострадавший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. С тяжелым ранением его доставили в больницу, и сейчас врачи называют его состояние удовлетворительным.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, вспыльчивую женщину задержали. Проверка показала, что в момент преступления она не была пьяна. Теперь даме придется понести ответственность по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.