В Дуванском районе погиб пожилой мотоциклист
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В минувший вторник, 21 мая, в Дуванском районе республики в лесу недалеко от села Метели произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.
За сутки на территории Башкортостана произошло 12 аварий с одним погибшим и 13 пострадавшими.
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