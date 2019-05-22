В Дуванском районе погиб пожилой мотоциклист

В минувший вторник, 21 мая, в Дуванском районе республики в лесу недалеко от села Метели произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.



60-летний пенсионер за рулем мотоцикла «Урал» ехал в сторону реки Ай. Не справившись с управлением, водитель съехал в кювет. Мотоцикл опрокинулся, и мужчина получил смертельные травмы.За сутки на территории Башкортостана произошло 12 аварий с одним погибшим и 13 пострадавшими.