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В Дуванском районе погиб пожилой мотоциклист

Добавлено: 22.05.19
Просмотров: 150
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе погиб пожилой мотоциклист

В минувший вторник, 21 мая, в Дуванском районе республики в лесу недалеко от села Метели произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку

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В Дуванском районе пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку
60-летний пенсионер за рулем мотоцикла «Урал» ехал в сторону реки Ай. Не справившись с управлением, водитель съехал в кювет. Мотоцикл опрокинулся, и мужчина получил смертельные травмы.

За сутки на территории Башкортостана произошло 12 аварий с одним погибшим и 13 пострадавшими.

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