В Салавате задержали молодую пару с крупной партией наркотиков

В региональном МВД сообщили о задержании в Салавате 24-летнего парня и его 21-летней сожительницы по подозрению в сбыте более 14 килограммов наркотиков, сообщает сайт Newsbash.ru.



Уточняется, что молодые люди занимались сбытом веществ на территории Башкирии и соседних регионов. В полиции сообщили, что сотрудники ведомства обнаружили в одном из дворов припаркованный отечественный автомобиль, в салоне которого находилось более шести килограммов синтетического наркотического вещества. После чего был произведен личный досмотр хозяина машины и его девушки, во время которого оперативники изъяли более 80 граммов порошка в свертках.

Далее более семи килограмм были обнаружены в тайниках на территории Астраханской, Оренбургской и Самарской областей.

«По оперативным данным, молодой человек и его знакомая получали оптовые партии синтетических наркотиков посредством закладок, транспортировали, обеспечивали хранение и их расфасовку. Задержанные сбывали синтетические наркотики бесконтактным способом», – уточнили в МВД.

В отношении задержанных по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенной группой лиц в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.