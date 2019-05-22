В Салавате задержали молодую пару с крупной партией наркотиков
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В региональном МВД сообщили о задержании в Салавате 24-летнего парня и его 21-летней сожительницы по подозрению в сбыте более 14 килограммов наркотиков, сообщает сайт Newsbash.ru.
Далее более семи килограмм были обнаружены в тайниках на территории Астраханской, Оренбургской и Самарской областей.
«По оперативным данным, молодой человек и его знакомая получали оптовые партии синтетических наркотиков посредством закладок, транспортировали, обеспечивали хранение и их расфасовку. Задержанные сбывали синтетические наркотики бесконтактным способом», – уточнили в МВД.В отношении задержанных по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенной группой лиц в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.
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