В Аскино неизвестные подожгли дом молодой семьи

В поселке Аскино неизвестные проникли на участок и подожгли новостройку. Отметим, что стояла она бок о бок с домом, в котором спали 4 человека, из них двое маленьких детей. Преступники до сих пор находятся на свободе, сообщает сайт Newsbash.ru



«Я проснулась на шумы на крыше, я думала, кошки бегают. Шум-то продолжается, он не перестает, я мужа будить, я говорю, что что-то на крыше происходит. Просто муж у меня встает и выбегает на улицу и кричит: «Пожар!» И я просто беру дочку на руки и выбегаю».

Половина 5 утра. На этих кадрах самое начало пожара. Камера видеонаблюдения фиксирует, как пламя накрывает дом в считанные секунды. Внутри спала семья Габдуллиных. Муж, жена и двое детей. Тогда все эти жизни спас чуткий сон матери.Прибывшие на место пожарные установили, что это был поджог. Дом, в который семья вложила больше двух миллионов рублей маткапитала и субсидий для молодой семьи, сгорел. Сам инцидент произошел ранним утром в воскресенье. Помогла отдыхавшая неподалеку молодежь. Именно они поспешили на помощь, увидев зарево огня.



Риваль Габдуллин:



«Сказал все, уже вызвали, потом уже много людей начало забегать, молодежь начала забегать, все начали в дом забегать, вещи вытаскивать, вот сюда, вот здесь огромная гора вещей была».

У Риваля есть небольшой бизнес в поселке, фотостудия. Но сам мужчина не связывает свое дело с поджогом. Быстро отреагировавшие пожарные не смогли справиться с огнем оперативно, им пришлось тянуть гидрант больше, чем на 500 метров. А потерянного времени хватило для второй волны возгорания.Риваль рассказал, что причина заминки пожарных – газовая труба, мешающая проезду. За 4 года до происшествия глава семейства доказывал газовикам, что дорога к его дому является проулочной. Но как бы не бил тревогу мужчина, ничего не изменилось.Газовые трубы были установлены на этой улице еще в 90-х годах, во всех проулочных зонах газовики возвели специальную арку, а здесь трубопровод поднимать не стали. И назревает вопрос: почему? А все потому что, по мнению некоторых, вдоль этого самого проулка стоит один жилой дом. Инстанции, куда обращаются жители, игнорируют тот факт, что это автомобильный проезд, даже не смотря на то, что здесь установлен знак «второстепенной дороги».С 2013 года Риваль обошел все инстанции. Сначала прокуратура и МЧС провели проверки, и мужчину признали правым. Потом газовики пообещали поднять трубу, но через некоторое время отказались от этого и отправили его в суд. Фемида решила, что Ривалю нужно было отказаться от дарственной дома, если он знал, что там проживать опасно.



Риваль Габдуллин:



«Суд проиграл по абсурдным обстоятельствам: там говорится, что я знал, что газопровод мешает, но тем не менее не отказался от дара дома, то есть я должен был отказаться от дара дома – мне мама в дар оформила дом – я должен был от этого дома отказаться. И якобы я не доказал, что она мне мешает».

В новый дом семья должна была въехать осенью этого года. Сегодня в полицию передано официальное заключение от МЧС о возможном поджоге. Как только версия подтвердиться, правоохранительные органы возбудят уголовное дело.Автор: Радмир Азнабаев