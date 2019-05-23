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В Мишкинском районе утонул мужчина

Добавлено: 23.05.19
Просмотров: 155
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мишкинский район
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В Мишкинском районе утонул мужчина

В Башкирии произошел еще один несчастный случай на воде. В Мишкинском районе погиб мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщает Госкомитет РБ по ЧС, сегодня житель села Чебыково 1991 года рождения ушел купаться на местное озеро и не вернулся. Родственники обратились к спасателям. Водолазы прочесали местность и нашли тело мужчины. По предварительной версии, он утонул.

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