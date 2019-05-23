В Мишкинском районе утонул мужчина
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В Башкирии произошел еще один несчастный случай на воде. В Мишкинском районе погиб мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.
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