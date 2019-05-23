Смертельная авария в Караидельском районе: женщина на авто вылетела в кювет
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В республиканском ГИБДД сообщили, что сегодня ночью в Караидельском районе произошла авария со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате аварии от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Начато расследование.
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