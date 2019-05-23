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Смертельная авария в Караидельском районе: женщина на авто вылетела в кювет

Добавлено: 23.05.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
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Смертельная авария в Караидельском районе: женщина на авто вылетела в кювет

В республиканском ГИБДД сообщили, что сегодня ночью в Караидельском районе произошла авария со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным дорожной полиции, около 01:30 на восьмом километре автодороги Базелеевка-Ургуш 33-летняя местная жительница за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» вылетела в кювет.

В результате аварии от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Начато расследование.

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