Смертельная авария в Караидельском районе: женщина на авто вылетела в кювет

В республиканском ГИБДД сообщили, что сегодня ночью в Караидельском районе произошла авария со смертельным исходом, сообщает сайт Newsbash.ru.



По данным дорожной полиции, около 01:30 на восьмом километре автодороги Базелеевка-Ургуш 33-летняя местная жительница за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» вылетела в кювет.В результате аварии от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Начато расследование.