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В Уфе в школе № 18 из окна выпала выпускница

Добавлено: 23.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе в школе № 18 из окна выпала выпускница

В диспетчерский центр спасателей Уфы сегодня днем, 23 мая, поступило сообщение о том, что в школе № 18 по улице Мубарякова в Зеленой роще произошло ЧП. Из окна второго этажа упала выпускница, учащаяся 11 класса. На место тут же вызвали медиков и спасателей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Девушку доставили в одну из городских клинических больниц. Известно что инцидент произошел во время перемены.

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