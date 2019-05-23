В Уфе в школе № 18 из окна выпала выпускница

В диспетчерский центр спасателей Уфы сегодня днем, 23 мая, поступило сообщение о том, что в школе № 18 по улице Мубарякова в Зеленой роще произошло ЧП. Из окна второго этажа упала выпускница, учащаяся 11 класса. На место тут же вызвали медиков и спасателей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Девушку доставили в одну из городских клинических больниц. Известно что инцидент произошел во время перемены.