В Альшеевском районе мужчина убил своего собутыльника из-за последней сигареты

Накануне в одном из жилых домов села Раевский Альшеевского района было обнаружено тело мужчины. Как сообщает СК по Башкирии, по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, сообщает сайт Newsbash.ru.





По предварительной версии, мужчины распивали спиртное, когда между ними завязалась ссора. Причиной конфликта стала последняя сигарета в пачке – друзья не могли решить, кто ее заберет. В ходе потасовки подозреваемый более трех раз ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.