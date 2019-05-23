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В Альшеевском районе мужчина убил своего собутыльника из-за последней сигареты

Добавлено: 23.05.19
Просмотров: 53
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе мужчина убил своего собутыльника из-за последней сигареты

Накануне в одном из жилых домов села Раевский Альшеевского района было обнаружено тело мужчины. Как сообщает СК по Башкирии, по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, сообщает сайт Newsbash.ru.

По предварительной версии, мужчины распивали спиртное, когда между ними завязалась ссора. Причиной конфликта стала последняя сигарета в пачке – друзья не могли решить, кто ее заберет. В ходе потасовки подозреваемый более трех раз ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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В данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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