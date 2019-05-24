В Мелеузе сотрудник колонии по неосторожности выстрелил в своего коллегу
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В Мелеузе, в исправительной колонии строгого режима №7 накануне днем произошел несчастный случай с одним из сотрудников учреждения. На территории ИК-7, в помещении для чистки оружия прозвучал выстрел, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Пуля попала в ногу, жить будет. В случившемся предстоит разобраться, отмечу, что оба сотрудника служат уже более 10 лет», — рассказал источник.
«Произошел случайный выстрел. По данному факту проводится служебная проверка», — пояснил представитель пресс-службы УФСИН России по Башкортостану.
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