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В Мелеузе сотрудник колонии по неосторожности выстрелил в своего коллегу

Добавлено: 24.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе сотрудник колонии по неосторожности выстрелил в своего коллегу

В Мелеузе, в исправительной колонии строгого режима №7 накануне днем произошел несчастный случай с одним из сотрудников учреждения. На территории ИК-7, в помещении для чистки оружия прозвучал выстрел, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Выяснилось, что 33-летний начальник караула случайно нажал на курок служебного пистолета Макарова, и так получилось, что пуля попала в бедро 32-летнего младшего инспектора отдела охраны. На место происшествия вызвали «скорую». Медики доставили раненого в местную больницу.
«Пуля попала в ногу, жить будет. В случившемся предстоит разобраться, отмечу, что оба сотрудника служат уже более 10 лет», — рассказал источник.
«Произошел случайный выстрел. По данному факту проводится служебная проверка», — пояснил представитель пресс-службы УФСИН России по Башкортостану.

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