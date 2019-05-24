В Белорецке за взятку задержали начальника отдела МЧС | видео
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В Башкирии накануне совместно с ОМОН было проведено задержание 34-летнего начальника Белорецкого межрайонного надзорного отдела МЧС. Мужчину подозревают в получении крупной взятки. Сотрудников ведомства застали врасплох прямо посреди рабочего дня, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Примечательно, что взятку он требовал в виде бревенчатого сруба, который как раз и оценивается в 175 тысяч рублей. В феврале 2019 года подозреваемый забрал сруб и распорядился им по своему усмотрению. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. В отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения.
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