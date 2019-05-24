В Белорецке за взятку задержали начальника отдела МЧС | видео

В Башкирии накануне совместно с ОМОН было проведено задержание 34-летнего начальника Белорецкого межрайонного надзорного отдела МЧС. Мужчину подозревают в получении крупной взятки. Сотрудников ведомства застали врасплох прямо посреди рабочего дня, сообщает сайт Newsbash.ru.

Много сотрудников спецназа и крики "руки за голову": это не съемки боевика, а суровая реальность. В Белорецком районе в местный отдел управления надзорной деятельности и профилактической работы нагрянул ОМОН вместе с сотрудниками Следственного комитета. По результатам оперативной деятельности местные сыщики выяснили, что еще в июле 2018 года руководитель отдела потребовал от директора одного из предприятий Бурзянского района крупную взятку в размере 175 тысяч рублей. За эту сумму он хотел скрыть нарушения при эксплуатации учебных учреждений.

Примечательно, что взятку он требовал в виде бревенчатого сруба, который как раз и оценивается в 175 тысяч рублей. В феврале 2019 года подозреваемый забрал сруб и распорядился им по своему усмотрению. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. В отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения.