Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта

Волонтеры объявили о завершении поисков пропавшей 1,5 года назад 59-летней уфимки Люции Хабибуллиной. Как сообщили добровольцы, тело женщины обнаружили в районе Бирского тракта, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ранее в его окрестностях уже проводились поиски, однако труп нашли немногим далее от места работы волонтеров. Что стало причиной смерти пенсионерки и как долго ее тело находилось там, пока неизвестно.Напомним, Люция Хабибуллина пропала 9 сентября 2017 года. По словам родственников, в тот день уфимка ушла из дома в Черниковке и не вернулась. До этого момента ничего о ее местонахождении не сообщалось.