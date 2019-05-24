Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
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Волонтеры объявили о завершении поисков пропавшей 1,5 года назад 59-летней уфимки Люции Хабибуллиной. Как сообщили добровольцы, тело женщины обнаружили в районе Бирского тракта, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Напомним, Люция Хабибуллина пропала 9 сентября 2017 года. По словам родственников, в тот день уфимка ушла из дома в Черниковке и не вернулась. До этого момента ничего о ее местонахождении не сообщалось.
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