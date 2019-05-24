Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта

Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта

Добавлено: 24.05.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта

Волонтеры объявили о завершении поисков пропавшей 1,5 года назад 59-летней уфимки Люции Хабибуллиной. Как сообщили добровольцы, тело женщины обнаружили в районе Бирского тракта, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой

Читайте также:

В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
Ранее в его окрестностях уже проводились поиски, однако труп нашли немногим далее от места работы волонтеров. Что стало причиной смерти пенсионерки и как долго ее тело находилось там, пока неизвестно.

Напомним, Люция Хабибуллина пропала 9 сентября 2017 года. По словам родственников, в тот день уфимка ушла из дома в Черниковке и не вернулась. До этого момента ничего о ее местонахождении не сообщалось.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Мишкинском районе поиски Екатерины Кощеевой закончились трагедией
Происшествия
В Мишкинском районе поиски Екатерины Кощеевой закончились трагедией
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
Происшествия
В Уфе под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины
В лесной зоне Уфы обнаружили трупы пропавшей семьи
Происшествия
В лесной зоне Уфы обнаружили трупы пропавшей семьи
В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
Происшествия
В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
Происшествия
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
В Бирском районе вместе с ребенком пропала Снежана Саликова
Происшествия
В Бирском районе вместе с ребенком пропала Снежана Саликова
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
Общество
В Башкирии нашли ребенка, которого несколько дней назад унесло течением
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: