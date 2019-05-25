Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении Opel Mokka и «Лада» пострадал водитель

В аварии в Благовещенском районе республики пострадал водитель. Авария случилась днем 24 мая в Благовещенском районе республики. На 35-м километре дороги Уфа — Янаул столкнулись Opel Mokka и «Лада» пятнадцатой модели. Машины направлялись навстречу друг другу, когда один из водителей выехал на встречную полосу, сообщает сайт Newsbash.ru.



— 41-летнего жителя Благовещенска, который ехал за рулем ВАЗ-2115, с травмами доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Виновника столкновения установят сотрудники дорожной полиции.