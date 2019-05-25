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Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении Opel Mokka и «Лада» пострадал водитель

Добавлено: 25.05.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении Opel Mokka и «Лада» пострадал водитель

В аварии в Благовещенском районе республики пострадал водитель. Авария случилась днем 24 мая в Благовещенском районе республики. На 35-м километре дороги Уфа — Янаул столкнулись Opel Mokka и «Лада» пятнадцатой модели. Машины направлялись навстречу друг другу, когда один из водителей выехал на встречную полосу, сообщает сайт Newsbash.ru

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— 41-летнего жителя Благовещенска, который ехал за рулем ВАЗ-2115, с травмами доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.
Виновника столкновения установят сотрудники дорожной полиции.

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