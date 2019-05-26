В Мишкинском районе мужчина обокрал собственную сестру

В полицию обратилась 37-летняя жительница деревни Большесухоязово Мишкинского района. Она сообщила, что неизвестный, выставив оконное стекло, проник в её на улице Центральной и похитил 50 000 рублей, сотовый телефон, золотое кольцо и два ящика водки, сообщает сайт Newsbash.ru.



Позже правоохранители выяснили, что кражу совершил родной брат потерпевшей. Мужчину задержали, а вего доме обнаружили похищенные вещи и часть денег. В настоящее время злоумышленник дает признательные показания. Ему грозит до шести лет тюрьмы.