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В Мишкинском районе мужчина обокрал собственную сестру

Добавлено: 26.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мишкинский район
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В Мишкинском районе мужчина обокрал собственную сестру

В полицию обратилась 37-летняя жительница деревни Большесухоязово Мишкинского района. Она сообщила, что неизвестный, выставив оконное стекло, проник в её на улице Центральной и похитил 50 000 рублей, сотовый телефон, золотое кольцо и два ящика водки, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Позже правоохранители выяснили, что кражу совершил родной брат потерпевшей. Мужчину задержали, а вего доме обнаружили похищенные вещи и часть денег. В настоящее время злоумышленник дает признательные показания. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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