В Уфе под мостом нашли тело мужчины

Сегодня, 27 мая, ночью в Уфе на проспекте Салавата Юлаева под мостом в районе улицы Сагита Агиша водители лицезрели ужасную картину. Прямо на асфальте лежал труп мужчины. Как рассказали очевидцы, скорее всего, это было самоубийство, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Ночью, после полуночи, обнаружили тело 33-летнего мужчины, предположительно, без определенного места жительства, — рассказал источник.

Источник сообщил, что погибший мужчина мог так поступить из-за непростого социального положения. Несчастный был бродягой, документов и регистрации у него не имелось.В Следственном комитете гибель мужчины пока не комментируют.