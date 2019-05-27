В Уфе под мостом нашли тело мужчины
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Сегодня, 27 мая, ночью в Уфе на проспекте Салавата Юлаева под мостом в районе улицы Сагита Агиша водители лицезрели ужасную картину. Прямо на асфальте лежал труп мужчины. Как рассказали очевидцы, скорее всего, это было самоубийство, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Ночью, после полуночи, обнаружили тело 33-летнего мужчины, предположительно, без определенного места жительства, — рассказал источник.В Следственном комитете гибель мужчины пока не комментируют.
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