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В Уфе под мостом нашли тело мужчины

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 120
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе под мостом нашли тело мужчины

Сегодня, 27 мая, ночью в Уфе на проспекте Салавата Юлаева под мостом в районе улицы Сагита Агиша водители лицезрели ужасную картину. Прямо на асфальте лежал труп мужчины. Как рассказали очевидцы, скорее всего, это было самоубийство, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Источник сообщил, что погибший мужчина мог так поступить из-за непростого социального положения. Несчастный был бродягой, документов и регистрации у него не имелось.
— Ночью, после полуночи, обнаружили тело 33-летнего мужчины, предположительно, без определенного места жительства, — рассказал источник.
В Следственном комитете гибель мужчины пока не комментируют.

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