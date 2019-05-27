Серьезное ДТП произошло сегодня, 27 мая, ночью в Стерлитамаке. ВАЗ-2108 на скорости врезался в КАМАЗ коммунальных служб, который занимался поливкой улицы. Авария произошла на улице Дружбы в районе двух часов ночи, сообщает сайт Newsbash.ru.



Легковушку от удара смяло, как картонную коробку, людей зажало внутри. Грузовик при этом практически не пострадал.

— 35-летний водитель и его 34-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали в больницу, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Был ли водитель пьяным, а также другие обстоятельства аварии, сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.