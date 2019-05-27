В Стерлитамаке ВАЗ-2108 на скорости врезался в КАМАЗ коммунальных служб
Комментарии (0)
Загрузка...
Серьезное ДТП произошло сегодня, 27 мая, ночью в Стерлитамаке. ВАЗ-2108 на скорости врезался в КАМАЗ коммунальных служб, который занимался поливкой улицы. Авария произошла на улице Дружбы в районе двух часов ночи, сообщает сайт Newsbash.ru.
Легковушку от удара смяло, как картонную коробку, людей зажало внутри. Грузовик при этом практически не пострадал.
— 35-летний водитель и его 34-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали в больницу, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.Был ли водитель пьяным, а также другие обстоятельства аварии, сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
Происшествия: в Стерлитамакском районе из реки Белой вытащили труп мужчины
Читайте также
Происшествия
Авария в Мечетлинском районе: легковушка на полном ходу врезалась в грузовик
Происшествия
В Стерлитамакском районе из реки Белой вытащили труп мужчины
Происшествия
Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ
Происшествия
В Стерлитамаке водитель врезался в опору железнодорожного моста
Происшествия
В Архангельском районе буксируемый грузовик врезался во встречную легковушку
Происшествия
В Нефтекамске женщина на иномарке влетела в экскаватор
Происшествия
Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: погибли 2 человека
Общество / Происшествия
В Янауле грузовик пробил ограждение моста и рухнул в реку