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В Стерлитамаке ВАЗ-2108 на скорости врезался в КАМАЗ коммунальных служб

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 79
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке ВАЗ-2108 на скорости врезался в КАМАЗ коммунальных служб

Серьезное ДТП произошло сегодня, 27 мая, ночью в Стерлитамаке. ВАЗ-2108 на скорости врезался в КАМАЗ коммунальных служб, который занимался поливкой улицы. Авария произошла на улице Дружбы в районе двух часов ночи, сообщает сайт Newsbash.ru.

Легковушку от удара смяло, как картонную коробку, людей зажало внутри. Грузовик при этом практически не пострадал.

— 35-летний водитель и его 34-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали в больницу, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
Был ли водитель пьяным, а также другие обстоятельства аварии, сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
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