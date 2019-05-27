В Стерлитамаке двое мужчин изнасиловали шестиклассницу
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В Башкирии произошло еще одно надругательство над несовершеннолетней. Накануне, 26 мая, в Стерлитамаке двое взрослых мужчин изнасиловали шестиклассницу. По какой-то причине 12-летняя девушка оказалась в доме у 23-летнего местного жителя, вместе с ними в доме был еще один 22-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.
— С заявлением об изнасиловании обратилась мать девочки, подозреваемых задержали полицейские, — сообщил собеседник.По информации источника, оба мужчины сознались в преступлении.
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