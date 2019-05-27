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В Баймакском районе малолетний мальчик отравился съев пачку лекарств

Добавлено: 27.05.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе малолетний мальчик отравился съев пачку лекарств

В Баймакском районе двухлетний ребенок съел пачку таблеток от болей в сердце. Он нашел лекарства у себя дома. У мальчика резко ухудшилось состояние здоровья, и родные вызвали скорую помощь, однако медики не успели ему помочь, сообщает сайт Newsbash.ru

Известно, что мальчик жил с мамой и бабушкой. В отделе Следственного комитета республики по данному факту началась доследственная проверка, сказали в пресс-службе ведомства.

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