Пожар в Белорецке: в доме на улице Полевой обнаружили тело пожилой женщины

В региональном управлении МЧС сообщили о произошедшем накануне пожаре, где погибла женщина. Уточняется, что загорелся дом на улице Полевой в Белорецке, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило к ним в 15:59. На ликвидацию выехали шесть человек личного состава и две единицы техники, а также сотрудники электросетей, газовой службы, полиция и медики.

Пожар удалось ликвидировать в 16:30. В огне пострадал бревенчатый дом и два сарая. В ходе тушения было обнаружено тело погибшей в огне 71-летней женщины. В МЧС России продолжают расследовать обстоятельства происшествия.