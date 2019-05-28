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Пожар в Белорецке: в доме на улице Полевой обнаружили тело пожилой женщины

Добавлено: 28.05.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Пожар в Белорецке: в доме на улице Полевой обнаружили тело пожилой женщины

В региональном управлении МЧС сообщили о произошедшем накануне пожаре, где погибла женщина. Уточняется, что загорелся дом на улице Полевой в Белорецке, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило к ним в 15:59. На ликвидацию выехали шесть человек личного состава и две единицы техники, а также сотрудники электросетей, газовой службы, полиция и медики.

Пожар удалось ликвидировать в 16:30. В огне пострадал бревенчатый дом и два сарая.  В ходе тушения было обнаружено тело погибшей в огне 71-летней женщины. В МЧС России продолжают расследовать обстоятельства происшествия.

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