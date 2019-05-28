В Уфе спасали выпавшую из окна роддома № 4 роженицу | видео
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В Уфе отвезли в больницу № 22 Уфы роженицу, выпавшую сегодня, 28 мая, с пятого этажа роддома. По уточненным данным, всё произошло возле корпуса родильного дома № 4, а не перинатального центра, как сообщалось ранее, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Сиделка на что-то отвлеклась, та в окно и сиганула. Там же, на траве, ей и сделали кесарево. Ребенок жив-здоров, — сообщил источник. — У матери была остановка сердца, её реанимировали, после чего увезли в больницу.
Кто-то из рожениц снял на видео операцию спасения женщины.В результате падения женщина получила тяжелые травмы.
По жизненным показаниям женщине провели экстренное кесарево, но ребенка спасти не удалось. Мать на реанимобиле доставили в стационар городской больницы № 22.
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