В Уфе спасали выпавшую из окна роддома № 4 роженицу | видео

В Уфе отвезли в больницу № 22 Уфы роженицу, выпавшую сегодня, 28 мая, с пятого этажа роддома. По уточненным данным, всё произошло возле корпуса родильного дома № 4, а не перинатального центра, как сообщалось ранее, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Сиделка на что-то отвлеклась, та в окно и сиганула. Там же, на траве, ей и сделали кесарево. Ребенок жив-здоров, — сообщил источник. — У матери была остановка сердца, её реанимировали, после чего увезли в больницу.

Кто-то из рожениц снял на видео операцию спасения женщины.

Пострадавшая (на вид ей меньше 30 лет) страдала психическим заболеванием. Вместе с ней в палате находилась сиделка.В результате падения женщина получила тяжелые травмы.По жизненным показаниям женщине провели экстренное кесарево, но ребенка спасти не удалось. Мать на реанимобиле доставили в стационар городской больницы № 22.