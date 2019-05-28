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В Уфе спасали выпавшую из окна роддома № 4 роженицу | видео

Добавлено: 28.05.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе спасали выпавшую из окна роддома № 4 роженицу | видео

В Уфе отвезли в больницу № 22 Уфы роженицу, выпавшую сегодня, 28 мая, с пятого этажа роддома. По уточненным данным, всё произошло возле корпуса родильного дома № 4, а не перинатального центра, как сообщалось ранее, сообщает сайт Newsbash.ru

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Пострадавшая (на вид ей меньше 30 лет) страдала психическим заболеванием. Вместе с ней в палате находилась сиделка. 
— Сиделка на что-то отвлеклась, та в окно и сиганула. Там же, на траве, ей и сделали кесарево. Ребенок жив-здоров, — сообщил источник. — У матери была остановка сердца, её реанимировали, после чего увезли в больницу.
Кто-то из рожениц снял на видео операцию спасения женщины. 
В результате падения женщина получила тяжелые травмы. 

По жизненным показаниям женщине провели экстренное кесарево, но ребенка спасти не удалось. Мать на реанимобиле доставили в стационар городской больницы № 22. 

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