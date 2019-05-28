В Салавате объявлена в розыск кассир "Россельхозбанка" похитившая 23 млн рублей
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В Башкирии сотрудники полиции разыскивают 35-летнюю сотрудницу "Россельхозбанка". По некоторым данным женщина похитила из кассы 23 миллиона рублей. Когда полицейские пришли к ней домой, никто в квартире уже не было, сообщает сайт Newsbash.ru.
Появилось сообщение о крупной краже денег из кассы "Россельхозбанка" в Салавате. 35-летняя Луиза Х. работала в отделении банка кассиром. Вечером в понедельник женщина отпросилась с работы пораньше, а сама около 6 часов вечера провернула хищение денег из кассы. С собой домой она унесла 23 миллиона рублей. Пропажу денег заметили позднее сотрудники отделения.
Удалось выяснить, что последний раз на связи она была около 6 часов утра. После этого женщина удалила все свои страницы в социальных сетях. Полицейские объявили женщину в розыск.
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