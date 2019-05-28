В Давлекановском районе неизвестные шантажируют сомнительным видео местного чиновника
Полиция Давлекановского района ищет тех, кто выложил в сеть ролик с чиновником местной администрации Жаном Сахабутдиновым, на котором он якобы мастурбирует. Как стало известно, после появления видео в интернете он обратился в правоохранительные органы. Чиновник утверждает, что перед этим его шантажировали, требуя деньги, сообщает сайт Newsbash.ru.
В заявлении указано, что 29 марта неизвестные связались с Жаном Сахабутдиновым по скайпу. Разговор с незнакомым мужчиной продлился несколько секунд, после чего чиновнику пришло сообщение с требованием 10 тысяч рублей. В случае отказа вымогатели пообещали смонтировать видео так, чтобы это выглядело, будто он мастурбирует на мужчину, и разослать ролик в соцсетях и СМИ. Жан Сахабутдинов проигнорировал угрозы, и видео появилось в сети 2 месяца спустя.