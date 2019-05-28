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В Давлекановском районе неизвестные шантажируют сомнительным видео местного чиновника

Добавлено: 28.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе неизвестные шантажируют сомнительным видео местного чиновника

Полиция Давлекановского района ищет тех, кто выложил в сеть ролик с чиновником местной администрации Жаном Сахабутдиновым, на котором он якобы мастурбирует. Как стало известно, после появления видео в интернете он обратился в правоохранительные органы. Чиновник утверждает, что перед этим его шантажировали, требуя деньги, сообщает сайт Newsbash.ru.

В заявлении указано, что 29 марта неизвестные связались с Жаном Сахабутдиновым по скайпу. Разговор с незнакомым мужчиной продлился несколько секунд, после чего чиновнику пришло сообщение с требованием 10 тысяч рублей. В случае отказа вымогатели пообещали смонтировать видео так, чтобы это выглядело, будто он мастурбирует на мужчину, и разослать ролик в соцсетях и СМИ. Жан Сахабутдинов проигнорировал угрозы, и видео появилось в сети 2 месяца спустя.

«Я больше десяти лет работаю в администрации, претензий к моей работе никогда не было хотя бы потому, что мне хватает мозгов не делать глупостей на рабочем месте. Надеюсь, этих людей скоро найдут», - прокомментировал чиновник.
Установлено, что в редакции других СМИ действительно пришли ссылки на скриншоты видео, которые неизвестные разместили в одном из пабликов в соцсети. В правоохранительных органах прокомментировали инцидент.


«Это достаточно известная схема мошенничества. Не думаю, что они специально выбирают себе жертву. С учетом развития современных технологий, два месяца – более чем достаточный срок для того, чтобы сделать какой угодный монтаж, на видео действительно есть несколько грубых склеек. Чтобы не стать жертвой таких мошенников, не отвечайте на видеозвонки с неизвестных вам номеров, старайтесь предварительно выяснить, кто это и что ему от вас нужно, - прокомментировали правоохранители.

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