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В Уфе рабочего задавило землей в траншее: от травм он скончался в больнице

Добавлено: 28.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе рабочего задавило землей в траншее: от травм он скончался в больнице

В Уфе трагически погиб 56-летний монтажник уфимского ООО «СУ №21». Об этом сообщила Гострудинспекция РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Весной рабочие проводили сети ливневой канализации на территории строящегося объекта в микрорайоне «Цветы Башкирии» в Кировском районе столицы. Утром 30 марта монтажники разрабатывали грунт на участке от одного канализационного колодца до другого.

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Один из рабочих находился в траншее глубиной 5,2 метра. По откосу скатился отвалившийся ком грунта, который прижал монтажника к противоположной стенке траншеи. Затем сползла еще одна большая масса, из-за чего работник оказался по колено в земле. Коллеги помогли мужчине выбраться. Пострадавшего подняли в ковше экскаватора. От вызова скорой он отказался, но попросил отвезти его в больницу №21, которая находилась недалеко от его дома. Пострадавшего отвезли в травмпункт учреждения, где ему диагностировали синдром длительного сдавления с множественным переломом рёбер с обеих сторон и другие травмы. 12 апреля мужчина скончался в больнице. Инспекторы выяснили, что несчастный случай произошел из-за плохой организации работы, в частности, из-за поверхностного осмотра выемок, разработанных при наступлении оттепели. Кроме того, никто не проследил, чтобы откосы были устойчивыми.Виновных лиц оштрафовали на общую сумму 400 тысяч рублей.

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