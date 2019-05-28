В Уфе рабочего задавило землей в траншее: от травм он скончался в больнице
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В Уфе трагически погиб 56-летний монтажник уфимского ООО «СУ №21». Об этом сообщила Гострудинспекция РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Весной рабочие проводили сети ливневой канализации на территории строящегося объекта в микрорайоне «Цветы Башкирии» в Кировском районе столицы. Утром 30 марта монтажники разрабатывали грунт на участке от одного канализационного колодца до другого.
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