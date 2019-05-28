Авария в Абзелиловском районе: ВАЗ-21099 столкнулся с автобусом, пострадали две девочки

Сегодня, 28 мая, в Абзелиловском районе на трассе Аскарово — Альмухаметово — Сибай около деревни Равилово столкнулись пассажирский микроавтобус «Газель» и ВАЗ-21099. Авария произошла в четвертом часу дня, сообщает сайт Newsbash.ru.



— По одной из версий, 48-летний местный житель за рулём легковушки при выезде на главную дорогу не уступил пассажирской «Газели», которая ехала по маршруту Ишкулово — Аскарово, — сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.

В салоне микроавтобуса ехали шесть пассажиров. Двух девятилетних девочек и 60-летнюю женщину отвезли в больницу. После осмотра медики отпустили их домой.Легковушкой управлял 48-летний мужчинаНевнимательность водителей нередко заканчивается трагедией.