ДТП в Ишимбае: водитель «Хендай Солярис» насмерть сбил 81-летнюю местную жительницу
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Накануне днем в Ишимбае 63-летний водитель «Хендай Солярис» сбил 81-летнюю местную жительницу. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали, сообщает ГИБДД по Башкирии. Спустя несколько часов она скончалась, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительным данным, женщина переходила дорогу по улице Машиностроителей в неположенном месте. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
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