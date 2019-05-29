ДТП в Ишимбае: водитель «Хендай Солярис» насмерть сбил 81-летнюю местную жительницу

Накануне днем в Ишимбае 63-летний водитель «Хендай Солярис» сбил 81-летнюю местную жительницу. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали, сообщает ГИБДД по Башкирии. Спустя несколько часов она скончалась, сообщает сайт Newsbash.ru.



По предварительным данным, женщина переходила дорогу по улице Машиностроителей в неположенном месте. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

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