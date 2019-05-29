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В Баймаке годовалый ребенок получил переломы упав с 4 этажа

Добавлено: 29.05.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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В Баймаке годовалый ребенок получил переломы упав с 4 этажа

В Баймаке маленький ребенок выпал из окна. Инцидент произошел накануне, 28 мая. Мальчик, которому пару месяцев назад исполнился годик, выпал с четвертого этажа пятиэтажки. К счастью, ребенок остался жив, но получил множественные травмы, сообщает сайт Newsbash.ru.

— У ребенка сотрясение мозга и переломы, — сообщил собеседник портала.
Сейчас малыш находится в городской больнице.
Происшествия: в Баймакском районе малолетний мальчик отравился съев пачку лекарств 

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