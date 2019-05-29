В Уфе на крыше жилого дома нашли пехотный огнемет «Шмель»
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В уфимском микрорайоне Затон на крыше одного из домов по улице Ахметова жильцы дома обнаружили предмет, похожий на гранатомет. Как сообщил источник в экстренных службах, на место незамедлительно прибыли специалисты, сообщает сайт Newsbash.ru.
Выяснилось, что находка – реактивный пехотный огнемет «Шмель». Оружие изъяли, сейчас с ним работают эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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