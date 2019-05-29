В ночном клубе Дюртюли произошла стрельба
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В Башкирии в ночном клубе произошла стрельба. В ночь с 28 на 29 мая в Дютрюлях местный житель выстрелил из травматического пистолета в посетителей заведения «Астория», сообщает сайт Newsbash.ru.
Пока они составляли протокол, еще одной гостье заведения стало плохо, она упала, ударившись об стол. Друзья стрелка решили, что девушку ударили стражи порядка, но в МВД настаивают, что девушка перебрала с алкоголем и упала сама. По инциденту со стрельбой идет проверка.
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