В ночном клубе Дюртюли произошла стрельба

В Башкирии в ночном клубе произошла стрельба. В ночь с 28 на 29 мая в Дютрюлях местный житель выстрелил из травматического пистолета в посетителей заведения «Астория», сообщает сайт Newsbash.ru.



Пуля попала в ногу девушке. Прибывшие на место полицейские выяснили, что стрелок был пьян и нажал на курок случайно.Пока они составляли протокол, еще одной гостье заведения стало плохо, она упала, ударившись об стол. Друзья стрелка решили, что девушку ударили стражи порядка, но в МВД настаивают, что девушка перебрала с алкоголем и упала сама. По инциденту со стрельбой идет проверка.