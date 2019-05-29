В Салавате разыскивают двух дочерей Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 млн рублей

В Салавате полиция разыскивает двух девочек, 8-летнюю Елену и 12-летнюю Регину Хайруллиных. Их объявили без вести пропавшими. В ориентировке говорится, что девочки проживают в доме по улице Карима, из дома они ушли 28 мая, сообщает сайт Newsbash.ru.





Напомним, вечером 27 мая мама девочек Луиза Хайруллина похитила из банка, где она работала кассиром, 23 миллиона рублей. В тот же вечер она, её муж и двое дочерей пропали. В полиции также установили, что деньги были похищены в разной валюте. Женщина вынесла 9 миллионов рублей, более 140 тысяч долларов США и 101 тысячу евро.



В мэрии города Салавата сообщили, что сбежавшие Хайруллины на учете семей, нуждающихся в социальной господдержке, не стояли. Оперативники во время обыска дома подозреваемой обнаружили бардак и разбросанные вещи, словно они собиралась впопыхах.