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В Гфурийском районе юноша без прав опрокинул автомобиль в кювет

Добавлено: 30.05.19
Просмотров: 126
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гфурийском районе юноша без прав опрокинул автомобиль в кювет

Минувшей ночью в Гафурийском районе Башкирии произошла авария по вине молодого водителя, не имевшего права садиться за руль, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Авария случилась в полночь на 55 километре дороги Архангельский-Красноусольск. 19-летний пьяный житель Стерлитамака за рулем «Шевроле Ланос» на повороте не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. Водитель остался жив. Но получил травмы. Сотрудники автоинспекции выяснили, что он сел за руль, не имея водительских прав.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 11 аварий с 13 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД республики задержали 33 нетрезвых автомобилиста и пресекли 2300 нарушений правил дорожного движения.

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