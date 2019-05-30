В Гфурийском районе юноша без прав опрокинул автомобиль в кювет

Минувшей ночью в Гафурийском районе Башкирии произошла авария по вине молодого водителя, не имевшего права садиться за руль, сообщает сайт Newsbash.ru.



Авария случилась в полночь на 55 километре дороги Архангельский-Красноусольск. 19-летний пьяный житель Стерлитамака за рулем «Шевроле Ланос» на повороте не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. Водитель остался жив. Но получил травмы. Сотрудники автоинспекции выяснили, что он сел за руль, не имея водительских прав.Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 11 аварий с 13 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД республики задержали 33 нетрезвых автомобилиста и пресекли 2300 нарушений правил дорожного движения.