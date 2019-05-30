В Гфурийском районе юноша без прав опрокинул автомобиль в кювет
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Минувшей ночью в Гафурийском районе Башкирии произошла авария по вине молодого водителя, не имевшего права садиться за руль, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 11 аварий с 13 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД республики задержали 33 нетрезвых автомобилиста и пресекли 2300 нарушений правил дорожного движения.
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